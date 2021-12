Heusden voert strijd tegen ‘crimineel geld’ op. Plannen van ondernemers vaker ‘gebibobt’

Voortaan kan de gemeente in meer situaties zogeheten integriteitsonderzoeken laten uitvoeren, bijvoorbeeld naar de herkomst van het geld waarmee bouwplannen worden betaald. ,,Die lijst wordt alsmaar langer, dat is een trend", stelt burgemeester Willemijn van Hees. ,,Er zijn blijkbaar steeds meer sectoren en ondernemingen waar crimineel geld in om zou gaan.”

Bouwvergunning

Heusden past de eigen regelgeving overigens niet aan omdat er opeens concrete aanwijzingen zijn dat er in allerlei sectoren of bij bedrijven van alles mis zou zijn. De oude regeling dateert van 2015 en was toch al aan een update toe. Daarnaast is ook de landelijke wetgeving veranderd, waardoor gemeenten nu ook gegevens kunnen opvragen van geldverstrekkers. Iemand die een omgevingsvergunning aanvraagt waarbij de bouwsom hoger is dan een half miljoen euro, krijgt sowieso te maken met een Bibob-onderzoek; ook als het gaat om een optelsom.

Herkomst geld

Daarnaast is er een groot aantal categorieën waarbij Heusden ‘in beginsel’ onderzoek doet als de bouwsom boven de ton komt. Die lijst is nu uitgebreider dan eerst. In de lijst staan onder meer horecabedrijven, allerlei bedrijven uit de seksindustrie, autobedrijven, wellnessbedrijven en de vastgoedsector. Maar ook scholen, religieuze instellingen, kappers, nagelstudio’s, jachthavens, zorgbureau's en bedrijven op het gebied van zonneparken.

Als Heusden het nodig vindt, kunnen bedrijven/ ondernemers in die sectoren ‘gebibobt’ worden. Dan wordt bijvoorbeeld gekeken hoe ze hun geld hebben verdiend, of wie hun activiteiten financiert. Maar ook als het gaat om subsidies, vastgoedtransacties en overheidsopdrachten kan Heusden Bibob-onderzoek (laten) doen. De wet Bibob wordt sowieso van stal gehaald als iemand een exploitatievergunning voor de horeca aanvraagt, of een aanvraag voor de alcoholwet.

Twintig onderzoeken

Vorig jaar voerde Heusden negentien Bibob-onderzoeken uit; negen keer had dat te maken met een bouwvergunning, tien keer met een horecavergunning. In 2019 ging het om twintig onderzoeken: acht naar aanleiding van een bouwvergunning, negen over de horeca, drie onderzoeken hadden te maken met vastgoed.

Quote Goed stom als een gemeente de wet Bibob niet toepast. Dan weet je niet waar geld voor bepaalde plannen vandaan komt Willemijn van Hees, burgemeester Heusden

Een keer of drie per jaar trekt iemand een aanvraag in, zodra hij of zij hoort dat Heusden een Bibob-onderzoek laat doen. Eén of twee keer is er te weinig informatie om een aanvraag in behandeling te nemen. ,,Dat nog los van de telefoontjes van mensen die vragen of Heusden aan ‘Bibob doet'. Als we dan ‘ja’ zeggen, reageren ze soms verbaasd en zeggen dat andere gemeenten dat niet doet. Vervolgens haken ze af", aldus Van Hees. Zo kreeg de gemeente twee oriënterende telefoontjes over het starten van een escortbureau, waar ze niets meer over hoorde.

Het toepassen van de wet Bibob is dan misschien geen verplichting, Van Hees vindt het ‘goed stom’ van gemeenten als ze het niet doen. ,,Dat weet je niet waar het geld vandaan komt. Gemeenten moeten juist een stevig Bibob-beleid voeren.”