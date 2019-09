Heusden werpt een blik in 't heelal

Gft-container aan straat zetten in Altena gaat mogelijk per keer geld kosten

11:05 Wie in Altena woont en een minicontainer voor groente- fruit en tuinafval heeft, gaat per volgend jaar mogelijk 2 of 1,15 euro betalen per keer dat de container aan de straat wordt gezet. Het is één van de vele maatregelen om te zorgen dat de beste scheiders het minste geld kwijt zijn.