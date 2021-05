Heusden wil actie: te veel huizen gaan naar niet-Heusdenaren

Video Auto botst tegen boom in Babyloniën­broek, twee gewonden naar ziekenhuis

16 mei BABYLONIËNBROEK - Een bestuurder van een auto is zaterdag rond middernacht door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur verloren en tegen een boom gereden aan de Hillesestraat in Babyloniënbroek. Twee personen zouden daarbij gewond zijn geraakt.