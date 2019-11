Heusden wil bieb alsnog in De Voorste Venne

Eerste ‘Toffe Peer’ voor René Vos

9:36 DE LANGSTRAAT - JDA Verkeersregelaars, Bart van Wijlen, René Vos en Sunware zijn de winnaars geworden van de Participatieprijs 2019. Dat is donderdag bekendgemaakt door Baanbrekers, de organisatie voor sociale zaken en sociale werkgelegenheid van Heusden, Waalwijk en Loon op Zand. De bijeenkomst had plaats in De Voorste Venne in Drunen.