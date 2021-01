Heusden wil einde aan chaos met verkiezingsposters. Hoe? Met veel meer aanplakborden

VLIJMEN - Reclame maken voor je eigen politieke partij? Dat moet er bij de verkiezingen in 2022 in Heusden een stuk netter aan toe gaan. Geen borden meer op plekken die voor het verkeer gevaar opleveren. Geen karton dat scheurt en wegwaait. Maar wat dan wel? Spandoeken. En het liefst een heleboel.

Nog even het geheugen opfrissen. In 2018 liep het regelmatig de spuigaten uit met het plak- en hanggedrag van politieke partijen. Borden en spandoeken op plaatsen die gevaar opleverden voor het verkeer, kartonnen borden die scheurden en weg waaiden. Et cetera. De dames en heren politici kwamen tot het inzicht dat het anders moest, niet in de laatste plaats omdat het hen op de nodige kritiek vanuit de samenleving kwam te staan.

Strak schema

Deze week spraken de fractievoorzitters over de vraag ‘hoe nu verder’. Eén ding is wel duidelijk, al te sober hoeft nu ook weer niet. Het idee is verder te borduren op wat al jaren gebruik is: grote gemeentelijk verkiezingsborden, waarop elke partij haar poster kan plakken.

Dat gaat er in Heusden overigens zeer geordend aan toe. De partijen komen op een centrale plek bijeen om gezamenlijk de borden te beplakken. De borden zijn verdeeld in vakken, met in elk vak een cijfer. Dat cijfer correspondeert met een partij. Voortrekken mag natuurlijk niet, dus is een straks schema gemaakt. Op bord één de partijen vanaf linksboven in de volgorde 1,2,3... enzovoorts. Op bord twéé wordt de volgorde 2,3,4,5...1. Kortom: zo komen alle partijen een keer linksboven, op 1 te hangen.

Quote Drie keer zoveel verkie­zings­bor­den. Minstens Martijn van Esch, DMP Heusden

Afijn, die houten verkiezingsborden zijn wat de politiek betreft vergane glorie. ‘Spandoeken’ van een soort zeil, gespannen tussen aluminium palen of frames kunnen een prima alternatief zijn. Een bedrijf bedrukt de doeken met de posters van de partijen, en voilà klaar is Kees.

Nou nee, zo snel gaat het natuurlijk ook weer niet. Want ja, de partijen zullen dan weliswaar afzien van sandwichborden en zo, daar moet wel iets tegenover staan. De achttien borden die nu verspreid over de elf kernen staan, dat zijn er bij lange na niet genoeg.

,,Drie keer zoveel”, riep Martijn van Esch, fractievoorzitter van DMP Heusden. ,,Minstens.” Niemand sprak hem tegen, al mag wat Aart Jan Gorter (D66) betreft ook best wat reclame worden gemaakt óm te gaan stemmen. Op wie is dan (ietsje) minder belangrijk.

Quote Wat is er mis met uniforme doeken. Dat is voor de inwoners misschien wel zo duidelijk Willemijn van Hees, burgemeester Heusden

Dan de vraag: als we kiezen voor spandoeken in een frame, hoe groot moeten die dan zijn. Want hoe groter, hoe duurder natuurlijk. Duur wordt het óók als een bedrijf allemaal unieke doeken moet drukken, met steeds een andere partijvolgorde.

Burgemeester Willemijn van Hees vroeg zich af wat er mis is met uniforme doeken en een volgorde van partijen die overeenkomt met de volgorde op de stembiljetten. ,,Dat is misschien voor inwoners wel zo duidelijk.” Nou, daar voelen de fractievoorzitters wel wat voor.

Speciale commissie

Los van de vraag of er nog ándere mogelijkheden zijn wat betreft reclameborden: waar moeten die vijftig tot zestig borden precies komen. Nee, dat gaan niet de ambtenaren wel even uitzoeken. Dus gaat een speciale commissie nu aan de slag om een voorstel te maken. Wordt vervolgd dus.