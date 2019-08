Heusden wil geen 'bouwstop'

Heusden steekt 2,6 miljoen in ‘ener­gieslur­per’ Die Heygrave

6:33 VLIJMEN - Heusden steekt maar liefst 2,6 miljoen euro in maatregelen om sportcentrum Die Heygrave in Vlijmen duurzaam te maken. Het geld gaat vooral naar het zwembad. Daar valt namelijk verreweg de meeste ‘winst’ te halen, ook afgezet tegen het aantal euro’s dat Heusden investeert. ,,Het zwembad in Vlijmen is van alle gemeentelijke gebouwen de grootste energieslurper”, aldus wethouder Kees van Bokhoven.