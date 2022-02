Heusden wil graag door met zorgoppas voor kinderen die speciale zorg nodig hebben. ‘Erg belangrijk voor de ouders’

Nu bestaat bij ‘oppas’ misschien snel het beeld van iemand die een kind op bed legt, op de bank gaat zitten met een zak chips en een fles cola en al tv-kijkend wacht totdat de ouders thuiskomen van een bioscoopbezoekje. Maar bij een ‘zorgoppas’ ligt dat toch heel anders, benadrukt wethouder Peter van Steen van de gemeente Heusden.

Ontlasten

In de eerste plaats wordt een zorgoppas niet ingezet om de enkele reden dat de ouders dan een avondje of middag weg kunnen. Dat laatste is nog steeds het geval, maar er is een ander, veel hoger doel mee gediend: dankzij de zorgoppas worden de ouders van kinderen die een grote zorgbehoefte hebben even ontlast. Ze kunnen even ontspannen, even bezig zijn met andere dingen, andere kinderen uit het gezin wat meer aandacht geven of op bezoek gaan bij vrienden of familie.

Daarnaast gaat het bij de zorgoppas om professionals, al dan niet in opleiding, die vanuit hun kennis en kunde weten hoe ze moeten omgaan met kinderen die speciale zorg nodig hebben. Want het is de bedoeling dat de oppas eventueel ook leuke dingen doet met de kinderen. Het is niet eenvoudige daarvoor geschikte mensen te vinden. Daar komt bemiddelaar Zorgoppas om de hoek kijken: die stemt de vraag naar specifieke oppas af met het aanbod aan professionele oppassers. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen uit de zorg zijn.

Bijdrage gemeente

Ouders betalen 9 euro per maand, plus 7,50 per uur voor een oppas. Daar legt Zorgoppas 14,50 euro per uur bij. Dat laatste bedrag wordt betaald door de gemeente. Op basis van een inschatting is Heusden daar komend jaar ruim 24.000 euro aan kwijt: geld voor de oppasuren en een vergoeding van 480 euro per match. In 2021 waren er 26 matches in Heusden en werden 567 oppasuren ingezet.

Heusden draaide eerst een aantal jaren proef. De ervaringen zijn erg positief, aldus wethouder Van Steen. ,,De ouders ervaren minder overbelasting, ze kunnen even weg van hun zorgtaken, het is erg belangrijk voor ze.” Het werkt volgens hem ook preventief. ,,Je krijgt minder uitval van ouders die mantelzorger voor hun kind zijn, je voorkomt toekomstige problemen; gezin én samenleving zijn daarmee geholpen.”

Ouderlijke bijdrage

Heusden trekt nu structureel geld uit voor Zorgoppas. Waarbij Heusden wel wil dat de organisatie gaat zoeken naar alternatieve financiering, bijvoorbeeld in de vorm van een hogere ouderlijke bijdrage, op basis van een inkomens- en vermogenstoets. Intussen kijkt Heusden of er andere soorten van deze zogeheten respijtzorg zijn, vergelijkbaar met Zorgoppas.