Heusden wil meer invloed op verdeling ‘zonne-geld’; ja tegen zonneveld Oudheusden, nee tegen plan Elshout

OUDHEUSDEN - Goed nieuws voor het plan om aan de Polderweg in Oudheusden een twintig hectare groot zonneveld aan te leggen: de Heusdense politiek is akkoord. Slecht nieuws voor de initiatiefnemers van een zonneveld (6 ha) aan de Mariëndonkstraat in Elshout: daar ziet de politiek nu niets in.

De overgrote meerderheid van de gemeenteraad vindt dat plan Mariëndonkstraat niet voldoet aan belangrijke eisen die Heusden stelt; zo wordt vruchtbare landbouwgrond deels opgeofferd, ook al is door het gebruik van verticale panelen wel een vorm van ‘dubbelgebruik’ mogelijk. Verder moeten voor dit plan (waarschijnlijk) bomen worden gekapt. Maar vooral: er ligt nog geen plan om inwoners mee te laten doen en om minstens de helft van de opbrengsten ten goede te laten komen aan de Heusdense gemeenschap.

Zon-op-dak

Plan Polderweg in Oudheusden kan wel verder worden uitgewerkt, is dinsdagavond besloten. Deze landbouwgrond is veel minder goed. Bovendien vindt de politiek dat er een veel beter idee ligt voor financiële deelname van de inwoners aan het project, waardoor ze ook mee kunnen profiteren. Energiecoöperatie Energiek Heusden speelt daarbij een belangrijke rol.

Gedacht wordt aan twee fondsen, waar een deel van de opbrengsten in terechtkomt. Een Omgevingsfonds waarvan vooral de kern Oudheusden moet profiteren. En een Duurzaamheidsfonds om andere energiemaatregelen te stimuleren en dan met name ‘zon-op-dak’; want dat moet toch echt voorrang krijgen boven zonnevelden in het buitengebied, vindt de politiek.

Vast zetten

Vandaar ook de oproep aan het college om in elk geval tot 2023 (de vaststelling van een nieuwe regionaal energieplan) géén nieuwe plaatsen voor zonnevelden in het buitengebied aan te wijzen. Wethouder Mart van der Poel vindt dat de politiek zich daarmee te veel vast zet. ,,Want wat als er een plan wordt ingediend dat perfect aan alle eisen voldoet. Dan moet je ‘nee’ zeggen. Terwijl de aanleg van zonnevelden écht nodig is om de energiedoelstellingen te halen.” Volgens Jan Kleian (Heusden Transparant) kan de raad echter altijd nog afwijken van eerdere besluiten.

Overigens leven binnen de politiek nog tal van vragen rond de afspraken die met de mensen achter plan Polderweg en met Energiek Heusden worden gemaakt over de besteding van de opbrengsten. De raad wil een veel steviger vinger in de pap en meepraten en meebeslissen over die afspraken. Tot die tijd wil de raad niet dat overeenkomsten over de verdeling van het geld worden gesloten.

Bakkersdam

Wethouder Van der Poel gaat proberen de bezwaren van het waterschap tegen een klein zonneveld op de voormalige vuilstortplaats Bakkersdam van tafel te krijgen. Ook kan Hedikhuizen Duurzaam nog steeds op zoek naar een een plek voor een kleinschalig zonneveld.