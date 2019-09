Heusden wil meer weten van ‘nulaanbieders’

Serieuze ‘cols’ en een paarse trui tijdens de Haarsteeg­se Kermispro­loog

7 september HAARSTEEG - Aan het toenemend aantal toeschouwers is zaterdag te zien dat er veel wielrennerliefhebbers wonen in Haarsteeg. Het gedeelte van de Meester Prinsenstraat ter hoogte van de Steeg is afgezet voor zowel de start als finish van de 2e Kermisproloog. Er hebben zich 90 deelnemers voor de proloog aangemeld, individueel en in groepsverband.