Heusden wil statushouders tijdelijke woning geven bij abdij Mariënkroon. ‘Zo druk op azc's en woningmarkt verlichten’

Groep vluchtelin­gen Mariën­kroon in Nieuwkuijk wordt uitgebreid

NIEUWKUIJK - De groep vluchtelingen die zondag aankwam in abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk, wordt maandag uitgebreid met 44 vluchtelingen. Het gaat hier om een groep die afkomstig uit de noodopvang in sporthal de Slagen in Waalwijk.

6 maart