Heusden wil twee agrariërs helpen met aanpassing van bedrijf voor ‘vitaler buitengebied’

Voor dat ‘vitaler maken’ wil Heusden zich de komende jaren zeker inzetten, benadrukt wethouder Johan Meesters. Het op elkaar afstemmen van alle functies die het buitengebied al heeft, samen met de ontwikkelingen die eraan komen, is overigens geen eenvoudige opgave.

Er is veel ruimte nodig. Agrariërs willen er hun boterham verdienen maar moeten voor een deel extensiever gaan werken en hebben daarvoor meer grond nodig. Er moet meer aandacht komen voor natuur en natuurlijk beheer; op sommige plaatsen rukken woningbouw en bedrijventerreinen op, ook toeristen vertoeven graag in het buitengebied. Niet voor niets is ‘coördinatie platteland en buitengebied’ apart benoemd in de portefeuille van Meesters.

Opslag en schapen

Heusden wil vooral ‘maatwerk’ leveren. Vandaar ook dat de gemeente nu mee wil werken aan twee wijzigingen van een bestemmingsplan. Aan de Groenstraat 16 in Herpt zat tot voor kort een melkveehouderij. De eigenaar gaat daarmee stoppen en stapt over op akkerbouw. In de voormalige stallen wil de ondernemer ruimten gaan maken voor opslag van boten en caravans, en van balen en pakken gras.

Ook aan de Omloop 10 in Haarsteeg zit inmiddels een ander bedrijf. Het konijnenbedrijf (800 voedsters en 7.900 vleeskonijnen) maakte in 2020 plaats voor een schapenbedrijf met schaapskooi, Woolsofholland Originals. Er zit ook een boederijwinkel, een opslagplaats en een atelier/wolwerkplaats. Hier wordt het agrarisch bouwvlak kleiner en verdwijnt de functie ‘intensieve veehouderij’. Met dit laatste wordt volgens Meesters voorkomen dat in de toekomst eventueel ‘zomaar’ weer een intensieve veehouderij zich daar zou kunnen vestigen.