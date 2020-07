Heusden wil van inwoners weten hoe Drunens sportpark echt van iedereen wordt

Dat de bevolking van Heusden wordt gevraagd om mee te denken, is een logisch uitvloeisel van wat de afgelopen jaren allemaal rondom De Schroef is gebeurd. ,,Tegenover De Schroef is een nieuwe sporthal gekomen. En een turnhal, samen met een dojo voor de judoclub. Ook de omgeving is helemaal opnieuw ingericht. Verkeersluw, groener en daardoor aantrekkelijker. En er zijn twee nieuwe scholen gepland. Om het plaatje compleet te maken, zou je ook moeten bekijken hoe De Schroef nog meer mensen aan kan spreken", zeggen Maaike Walters en Merne Muskens, lid van de initiatiefgroep.

Inidividueel sporten

De Schroef ligt in een rustieke omgeving. Ideaal om even de gedachten te verzetten, een wandeling te maken. En elkaar te ontmoeten. Walters: ,,Die sociale component is nu nog veel te weinig in beeld. Doodzonde, het is een heel mooi park. Die toeloop komt wel als je de randvoorwaarden invult. Bij een praatje maken, hoort een kopje koffie. Daarvoor zou je de openingstijden van het clubhuis van DAK, dat centraal in het recreatiepark ligt, kunnen verruimen." Meer traffic kan volgens Muskens ook op een andere manier worden bewerkstelligd. ,,Je zou het dierenparkje aan de Prins Hendrikstraat kunnen verhuizen, veel verder het vitaalpark in." Het is maar een idee, zoals er zo veel in de enquête kunnen worden geopperd, die via de Facebookpagina Vitaalpark Heusden kan worden gevonden. Tot eind augustus kunnen inwoners van Heusden meedenken, daarna wordt de balans opgemaakt om een eventuele volgende stap te zetten in het proces.