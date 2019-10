Heusden zat fout met torpederen ‘droom’ woningbouwer

De Raad is het in een definitieve uitspraak geheel eens met de rechtbank dat Heusden alsnog een aanvraag voor de bouw van een een tweede woning aan de Meliestraat mogelijk moet behandelen. De gemeente weigerde de bouwaanvraag in behandeling te nemen, omdat het om een tweede vergelijkbare aanvraag zou gaan. Want een gemeente hoeft niet telkens een zelfde bouwaanvraag in behandeling te nemen als de eerste is afgewezen.