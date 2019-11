Heusden zet meevaller gewoon op de bank; ‘altijd handig om een buffertje te hebben’

VLIJMEN - Heusden krijgt dit jaar per saldo ruim 600.000 euro meer van het Rijk dan eerder was gedacht. Volgend jaar gaat het om ruim vier ton, in 2021 zou de meevaller zelfs meer dan 1,1 miljoen euro bedragen.

Plannen om dat geld uit te gaan geven zijn er volgens wethouder Mart van der Poel (financiën) niet.

Twee keer per jaar krijgen gemeenten van het Rijk te horen hoeveel geld ze krijgen om taken uit te voeren; in mei en in september. Als het Rijk meer geld uitgeeft, krijgen ook de gemeenten meer geld vanuit Den Haag. Omgekeerd geldt hetzelfde: hoe minder het kabinet uitgeeft, des te minder geld kunnen gemeenten bijschrijven. Soms wordt dat pas een jaar later duidelijk, met terugwerkende kracht.

Quote Je kunt zo weer een tegenval­ler hebben. Of onverwach­te dingen tegenkomen Mart van der Poel, wethouder Heusden

Juist daarom is het altijd goed een buffertje te hebben, aldus Van der Poel. ,,Want je kunt zo weer een tegenvaller hebben. Of onverwachte dingen tegenkomen.‘’ De meevaller voor dit jaar wordt gebruikt om tegenvallers van dit jaar op te vangen.