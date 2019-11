Heusden zet streep door B&B; vrees voor permanente bewoning

Burgemees­ters­ont­bijt Heusden: ‘Neem de tijd voor je ontbijt!’

10:32 VLIJMEN - Een beetje spannend was het wel. Leerlingen van groep 5 van de TH. J. Rijkenschool uit Elshout mochten bij de burgemeester en wethouders in het gemeentehuis in Vlijmen aanschuiven voor het ontbijt.