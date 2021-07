Heusden zet vaart achter nieuwe woningen in De Grassen, maar is afhankelijk van uitspraak rechter

VLIJMEN - Heusden wil zo snel als mogelijk verder met woningbouw op De Grassen in Vlijmen. Daarom wordt vaart gemaakt met het volgende deel van het bestemmingsplan. ,,De vraag naar huizen is groot.”

De eerste fase van De Grassen is nu zo'n beetje vol, met in totaal ongeveer 160 huizen. De volgende stap is de bouw van zo'n 300 woningen in wat heet fase 2a. Om die bouw mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Eigenlijk begint dat met een inspraakperiode van vier weken, maar volgens de gemeente kan die in dit geval over worden geslagen.

Al volop overleg

Eén van de argumenten is dat al wordt overlegd met de mensen die aan de randen van het gebied wonen. Aan de kant van de Vijfhoevenlaan/ Witbol zijn in fase 2a plannen voor een nieuwe school (De Bussel) en een sportzaal, eventueel aangevuld met een gezondheidscentrum en een buurthuis. Deze voorzieningen grenzen straks aan de inmiddels afgeronde fase 1 van De Grassen. Ook wordt volgens Van Bokhoven gesproken met bewoners en eigenaren van woningen dan wel stukken grond aan de Meliestraat en De Jongstraat. ,,Zij grenzen met hun tuinen aan de tuinen van de nieuwe huizen die we willen bouwen."

Van Bokhoven beseft dat toekomstige (woning)bouw impact heeft op omwonenden. ,,Daarom proberen we rekening te houden met hun situaties en vandaar ook het overleg.” Belanghebbenden houden volgens de wethouder de mogelijkheid om eventueel bezwaar te maken, al hoopt hij door de gesprekken wel te voorkomen dat mensen naar de rechter stappen. ,,Want dat leidt tot vertraging.”

GOL

Heusden kan pas concreet grond voor woningbouw in fase 2 gaan uitgeven, als de Raad van State de plannen voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) goedkeurt. En dan met name het deel van dat grote toekomstplan dat betrekking heeft op de nieuw aan te leggen randweg aan de oostkant van Vlijmen. Die weg is namelijk noodzakelijk voor de ontsluiting van De Grassen, om daarmee te voorkomen dat andere wegen in Vlijmen extra belast worden. De uitspraak door de Raad van State is echter al een aantal keren uitgesteld, het is nog onduidelijk wanneer die komt.

In totaal zijn in De Grassen 825 huizen gepland.