Heusden ziet geen reden regels huisvesting arbeidsmigranten nu al aan te passen

VLIJMEN - Het was even 'schrikken', maar na nog eens goed naar de zaak te hebben gekeken komt Heusden tot de conclusie dat het voorstel voor de huisvesting van arbeidsmigranten gewoon overeind kan blijven. Antwoorden van minister Koolmees op Kamervragen brengen daar geen verandering in. ,,Aanpassen kan altijd nog."

De reactie van minister Wouter Koolmees ging over het opleggen van beperkingen als het gaat om huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten. Volgens de minister kan dat in strijd zijn met Europese regelgeving.

Onrust

Het standpunt van de minister zorgde voor wat onrust bij de Heusdense wethouder Thom Blankers, die vandaag een voorstel voor het instellen van regels rond de huisvesting van arbeidsmigranten door de raad moet zien te loodsen. Als de voortekenen niet bedriegen, gaat dat wel lukken, zeker nu de regels hier en daar worden aangepast aan de wensen van de politiek.

Regels Heusden

Heusden wil meer zicht krijgen op de plaatsen waar arbeidsmigranten zijn gehuisvest. Daarom is voortaan altijd een vergunning nodig. Heusden wil zo zorgen voor goede huisvesting, maar ook voorkomen dat in bepaalde straten of buurten te veel arbeidsmigranten komen wonen.

Volledig scherm Wethouder Thom Blankers. © Paul Engelkes/ gemeente Heusden Juist bij dat laatste zou de schoen wel eens kunnen wringen, omdat Heusden bij de huisvesting in eengezinswoningen een aantal beperkingen stelt. Niet meer dan vijf procent van de woningen in een straat mag worden bewoond door arbeidsmigranten; en er moeten altijd twee huizen tussen zitten. Verder mag een eengezinswoning kamergewijs worden verhuurd aan maximaal vijf personen.

In het gemeentehuis zijn de ins en outs nog eens goed tegen het licht gehouden. De conclusie is dat Heusden geen absolute grenzen stelt aan het aantal arbeidsmigranten, of aan het aantal huizen dat voor huisvesting van arbeidsmigranten wordt gebruikt. Het gaat Heusden om het sturen op 'goede en voldoende huisvesting, woon- en leefklimaat, openbare orde en veiligheid', aldus het college in antwoorden op vragen van Heusden Transparant.

'Concentratieregels'

En, zegt Heusden, het gaat ons bij de 'concentratieregels' niet zozeer om de doelgroep arbeidsmigranten. Waar dan wel om? Om de 'afwijkende vorm van huisvesting die kan leiden tot te grote bewoningsintensiteit in relatie tot de leefomgeving'. Het beleid wordt gekoppeld aan een overkoepelend bestemmingsplan, waarin niet wordt gesproken over arbeidsmigranten of nationaliteiten

. Het gaat daarin wel over de manier van 'samenwonen' en de samenstelling van de groep. ,,De kamergewijze verhuur kan ook zijn aan studenten of anderen." Overigens wil Heusden het liefst dat arbeidsmigranten gaan wonen op het terrein van de (agrarische) werkgever, of in geconcentreerde huisvesting. Dat laatste kan aan de rand van een aantal bedrijventerreinen, of in grotere panden in (historische) dorpslinten.

In Heusden wonen zo'n 1100 arbeidsmigranten, naar verwachting groeit dat aantal de komende jaren met zo'n 500.