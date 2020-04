Heusden ziet invoering 5G wel zitten, maar...

Met die laatste oproep volgt Heusden de lijn die ook het Agentschap Telecom en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voorlopig aanhouden. Burgemeester en wethouders van Heusden komen met een brief over 5G naar buiten omdat ze merken dat de uitrol van het 5G-netwerk vragen oproept; ook zijn er mensen die zich zorgen maken over hun gezondheid.

Nieuwe mogelijkheden

Dat Heusden 'bepaald geen tegenstander' is van 5G heeft onder meer te maken met de nieuwe mogelijkheden die dit supersnelle mobiele internet biedt. Heusden noemt een aantal voorbeelden. Doordat 5G soms wel honderd keer sneller is dan 4G kunnen razendsnel grote bestanden worden gedownload.

Heusden wijst ook op ontwikkelingen als het op afstand opereren door een chirurg en het supersnel reageren van een zelfrijdende auto op overstekende voetgangers. Ambulances zouden beter de aanrijtijden halen doordat verkeerslichten op de route in real time op groen kunnen worden gezet.

Zendmast in Oudheusden

Om het 5G-netwerk te laten werken moeten in Nederland een kleine 5.000 extra masten komen. In Heusden zou het nu gaan om één extra mast, aan de Margrietstraat. De vergunning is al in 2016 verleend, maar er staat nog niets.

5G vereist een goed glasvezelnetwerk, omdat ook een draadloze verbinding voor 99 procent over een vaste lijn loopt, aldus Heusden. In vrijwel het hele buitengebied van Heusden ligt inmiddels glasvezel, in de kernen nog amper. De voorbereidingen om dat gelijk te trekken, zijn overigens in gang gezet.

Niet gevaarlijk

Over de straling die 5G met zich meebrengt is het nodige te doen. Volgens Heusden vergroten de masten de hoeveelheid mobiele straling, maar is de duur beperkt en zijn er in de directe omgeving juist minder elektromagnetische velden. ,,Bovendien dringen de radiofrequenties van 5G juist minder door tot in het lichaam dan 3G en 4G."

Heusden verwijst wat de eventuele gevaren van 5G betreft naar onderzoek van het RIVM, waarin staat dat de straling van 5G onder de Europese richtlijnen blijft en te kort in het lichaam doordringt om schade te kunnen veroorzaken.

Toch zorgen