Heusden zit klaar voor aanvragen windmolens

Aantal Langstra­ters in bijstand stijgt flink: ‘Dit kan exploderen’

8:15 WAALWIJK - De coronacrisis hakt er fors in bij ondernemers in De Langstraat. Baanbrekers, de sociale dienst in de regio, verwacht een flinke toename van het aantal mensen in de bijstand. ,,Ondernemers hebben het zwaar.”