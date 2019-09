Heusden zoekt eenzamen en heeft een ton voor goede plannen

Pax, Pace of Peace ... ’t is allemaal vrede

26 september VLIJMEN Het is deze week de Vredesweek van vredesbeweging PAX en dus is het ook een drukke week voor de Ambassade van Vrede Heusden (AVVH). Deze groep, die geen kerkelijke club is, wil alle mensen ongeacht hun levensovertuiging verenigen met als doel een vreedzame en tolerante maatschappij. Gistermiddag startten ze met een vredeswandeling vanaf de St. Jan Geboortekerk in Vlijmen.