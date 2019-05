Heusdenaar van het Jaar 2018: samenloop voor de Hoop

SamenLoop voor Hoop had vorig jaar plaats op 21 april, op wielerbaan De Heuvelen in Nieuwkuijk. De 24-uurs wandelestafette is bedoeld om stil te staan bij kanker en de strijd daartegen. Het evenement bracht 115.259 euro op. SamenLoop voor Hoop streed samen met elf andere 'Doeners van de Maand' om de eretitel Heusdenaar van het Jaar. Er zijn in totaal vijf Dromen.Doen.Heusden-awards. Zaterdag , tijdens de Dag van de Techniek in Nieuwkuijk wordt bekend wie Ondernemer van het Jaar is geworden.