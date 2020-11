‘Heusdenaar van het jaar’ blijft, ook jongeren kunnen nu een gooi doen

VLIJMEN - Jeugd in de gemeente Heusden opgelet. Of het nu een lintje, een medaille of een award gaat worden, Heusden krijgt een 'prijs' voor kinderen of jongeren die zich voor de samenleving hebben ingezet, een bijzondere prestatie hebben verricht, of een goed initiatief hebben genomen.