Heusdense Anouk van Heesch aan het roer bij nieuw schoenenmuseum in Waalwijk

Streep door aangepaste intocht Kaatsheu­vel: ‘Ook Sinter­klaas moet zich aan de regels houden’

20 oktober KAATSHEUVEL - Ook de alternatieve sinterklaasintocht in Kaatsheuvel gaat niet door. Nadat de grootschalige Lichtjesintocht al eerder was afgelast vanwege corona, zou Sinterklaas dit jaar in het dorp vier of vijf pleinen bezoeken om de drukte te verspreiden.