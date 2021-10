Heusdense bakker moet eer van het land hooghouden: ‘Showstuk is het lastigst, wordt het minst gewaardeerd’

Straffe­loos je mes in de ton gooien op politiebu­reaus in Sprang-Capelle en Nieuwen­dijk; gemeenten haken in op inleverac­tie

11 oktober SPRANG-CAPELLE/NIEUWENDIJK - Op de politiebureau’s aan de Tilburgseweg tussen Kaatsheuvel en Sprang-Capelle en op het bureau in Nieuwendijk staat van 11 tot en met 17 oktober een ton waarin mensen hun mes of ander slag- of stootwapen in kunnen leveren.