Heusdense bakker tweede op Europese vakwedstrijd

Dit jaar was het thema Monument in eigen land. Voor het showstuk had Vermeulen kunnen kiezen voor een molen. “Dat is zo afgezaagd, dus is het een standbeeld van Willem van Oranje geworden.” Dat liep niet helemaal gesmeerd. “In de laatste twintig minuten ging het mis met de hanenkam op de helm. Die viel ervan af. We hebben al die stukken bij elkaar geraapt, met suikersiroop aan elkaar geplakt.” Is daarmee de hoofdprijs teloor gegaan? “Nee. Italië was volgens de jury veruit de beste.” Over het juryrapport zelf kunnen ze nog niks zeggen. “We weten alleen de punten, de motivatie moeten we nog krijgen.”