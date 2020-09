Hij komt, maar een grote intocht zit er niet in deze keer

Het zal niemand verbazen dat corona hierbij roet in het eten gooit. Hoewel Heusden nog geen knopen definitief heeft doorgehakt, is daar het uitgangspunt om de drie grote intochten níet door te laten gaan: de intochten in de haven in Heusden-vesting, in Drunen en in Vlijmen. ,,Die brengen zoveel mensen op de been, dat is met 1,5 meter afstand niet te organiseren", aldus een woordvoerder van de gemeente.