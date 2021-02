Hij wilde een vloerwisser, maar vond het datalek van Blokker

Al meer dan vijftig meldingen overlast houtstook. ‘Het houdt de mensen bezig’

14 februari VLIJMEN - Nog maar drie maanden is het Meldpunt Luchtkwaliteit Heusden in de lucht, of er zijn al ruim vijftig meldingen binnen gekomen, vrijwel allemaal over het stoken van hout. ,,Het houdt de mensen blijkbaar bezig.”