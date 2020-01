Historicus over weigeren ‘foute jongens’ op plaquette: ‘Na 75 jaar krijgen ze nog een schop na’

ANDEL - De namen van twee Andelse jongens die in de Tweede Wereldoorlog omkwamen in dienst van de Duitsers, komen niet op een herinneringsplaquette. Dat besluit valt verkeerd bij historicus Bert van Straten.

Van Straten had zich hard gemaakt om deze jongens ook te herdenken. Maar burgemeester en wethouders hebben besloten de namen niet toe te voegen aan de plaquette bij de Andelse Romboutstoren.

Quote Twee jonge mannen die de kant kozen van de bezetter, is slechts een klein deel van de werkelijk­heid Bert van Straten

,,Een verzoek kan worden afgewezen, tot zover niets bijzonders", stelt Van Straten. Belangrijk is wel de motivering van het besluit. Daar gaat het volgens hem gelijk mis. 'Het college wil geen uitgesproken stelling nemen over onder andere herdenking, schuld en slachtofferschap, de maatschappelijke discussie hierover is nog lang niet uitgekristalliseerd', aldus het college. Maar dat is volgens Van Straten niet de vraag. ,,Aansluiting bij wat de Andelse dorpsraad en de gemeente wilden met de plaquette, namelijk: welke dorpsbewoners hebben tijdens WO2 hun leven verloren? Historiciteit is en was de hoofdreden."

Cocktail van redenen

Wat Van Straten het college vooral kwalijk neemt, is de in zijn ogen volstrekt verkeerde voorstelling van zaken. ,,Twee jonge mannen die de kant kozen van de bezetter, is slechts een klein deel van de werkelijkheid. Het was een cocktail van sociaal-economische redenen, gemixt met de steeds meer toenemende druk van de bezetter, die hoe dan ook om arbeidskrachten verlegen zat. Eenmaal in Duitsland is de één gevlucht, weer gepakt en in het gareel gezet en nooit meer teruggekomen. De ander is door een Andelse bestuurder, nota bene een van de voorgangers van het huidige gemeentebestuur die hem nu zo laf de maat nemen, bij de bezetter aangemeld voor de arbeidsinzet."

Achteraf makkelijk praten

Van Sraten: ,,Natuurlijk zijn er door de twee jongens in die moeilijke tijd besluiten genomen waarvan wij nu zeggen dat die niet goed zijn. Maar dat kunnen wij achteraf gemakkelijk zeggen. En al die informatie was beschikbaar voor het gemeentebestuur. Toch krijgen ze 75 jaar na hun dood een schop na van de Altenase bestuurders." Volgens Van Straten was de discussie rond de plaquette 'een bizarre ervaring. De Andelse dorpsraad die herhaaldelijk bot weigert om een gesprek te voeren, de moeilijke communicatie met het gemeentehuis en een gemeentebestuur dat niet ingaat op de gestelde vraag en mensen die zich niet meer kunnen verdedigen in diskrediet brengen'.