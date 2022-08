Hitte en stof hielden het publiek niet weg bij de Oldtimerdag

Barbecuen op uitgedroogd terrein

Tussen twee verhuiswagens uit 1966 zit een gezin in de schaduw, de kindjes spelen in een minibadje. Verderop onder de bomen groepjes trotse eigenaren, belangstellende liefhebbers en moeders die de meegebrachte lunch uitstallen. Dat er op dit uitgedroogde terrein blijkbaar gebarbecued en gerookt mag worden is een wat vreemde gewaarwording.

Voor het opknappen van Zundapps is veel belangstelling. Behalve het frame en soms de motor is er echter niet veel origineel meer aan deze glanzende karretjes. Henk Hulters uit Bavel verzamelt Vespa’s. Het exemplaar dat hij bij zich heeft is uit 1966. Een scooter met een verhaal, zoals de sticker met vingerafdruk van een overleden Vespavriend aantoont. Hulters is lid van de Vesperados, een scooterclub die wereldwijd actief is. Hij zet zijn in Italiaanse kleuren gelakte helm op. ,,We gaan een eindje rijden en ergens lekker lunchen” zwaait hij, terwijl hij knetterend het terrein verlaat.