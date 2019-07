Hitte legt leven in Langstraat niet stil: ‘Ach, regen verveelt ook snel’

Politie stuit bij hercontro­le pand wederom op hennepkek­we­rij in Waalwijk

23 juli WAALWIJK - Een hennepkwekerij met 667 planten is dinsdag opgerold in een pand aan het Westeinde in Waalwijk. Vorig jaar stuitte de politie in hetzelfde gebouw op een in aanbouw zijnde hennepkwekerij.