Hobbelig voetpad blijft bron van ergernis: ‘Overal in Waalwijk kom je wandelaars tegen’

WAALWIJK - Een hobbelig voetpad of omhoogstekende stoeptegels; vaak zijn het doornen in het oog van wandelaars. De gemeente Waalwijk kreeg vorig jaar 237 meldingen over een slecht trottoir. In 2019 stond de teller op 195.

Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen van Lijst IJpelaar. De partij heeft extra aandacht gevraagd voor gevaarlijk omhoogstekende stoeptegels. ,,Overal kom je wandelaars tegen”, aldus fractievoorzitter Yvette IJpelaar. ,,Ook mensen die met een rollator op pad zijn. De buitenlucht is in, want een ander vertier bij deze lockdown is niet of nauwelijks aanwezig.”

Lelijke val

Het is volgens haar belangrijk dat de voetpaden er goed bij liggen, omdat anders een lelijke val dreigt. ,,Tijdens het lopen ziet Lijst IJpelaar situaties waar het op het laatste nippertje net goed gaat.” De partij wijst op de rol van de gemeente, die in de meeste gevallen eigenaar van de stoep is.

Quote Wanneer meerdere meldingen over één straat binnenko­men wordt bekeken wat het probleem is. College Waalwijk

Volgens het college wordt snel gereageerd op gemelde klachten. Vorig jaar kwamen de meeste meldingen uit de kern Waalwijk (153), gevolgd door Sprang-Capelle (51) en Waspik (33). Over sommige straten werd vaker aan de bel getrokken, zoals bijvoorbeeld de Burgemeester Smeelelaan, Grotestraat (Waalwijk) en de Raadhuisstraat in Sprang-Capelle.

Probleem

De buitendienst zal het probleem eerst zelf proberen op te lossen, maar bij grote schades wordt een aannemer ingeschakeld. ,,Wanneer meerdere meldingen over één straat binnenkomen, wordt bekeken wat het probleem is en wat er tegen gedaan kan worden”, stelt het college. ,,Meestal zijn deze locaties al in beeld.”

Soms staan deze straten al op de nominatie voor een opknapbeurt. Tot de reconstructie worden dan geen grote reparaties meer verricht. ,,Alleen onveilige situaties worden opgelost”, legt het college uit.

Schadevergoeding

Toch gaat het soms mis. Het is volgens de gemeente niet bekend hoeveel mensen vorig jaar verwondingen of schade hebben opgelopen door omhoogstekende stoeptegels. Wel is de gemeente Waalwijk vier keer aansprakelijk gesteld, waarvan één gebeurtenis nog uit 2019 dateerde. Twee mensen kregen uiteindelijk een schadevergoeding, één claim is afgewezen en één zaak loopt nog.

Om dit soort zaken te voorkomen, moeten mensen ‘onveilige situaties’ blijven melden. Het is volgens Lijst IJpelaar belangrijk dat ze de exacte locatie van de omhoogstekende stoepgevel doorgeven, zodat actie kan worden ondernomen. Het college belooft de inwoners daar nog eens extra op te attenderen.