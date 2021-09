Hoe de Kermisproloog in Haarsteeg verder wil groeien: ‘Ik ga onderweg vooral genieten’

De hele familie is gek van de tekenfilm Tweetie. Dus heeft Dorien Kerkhof zich verkleed als granny, zit Tweetie Pie in een kooitje, dat is vastgemaakt aan het stuur haar omafiets. Achterop, tussen de snelbinders, rijdt Sylvester de kat mee op het 5,4 kilometer lange parcours van de kermisproloog in Haarsteeg.

Proloog, dat associeer je met wielrenners die kromgebogen over het stuur ze snel mogelijk de afstand tussen start en finish willen afleggen. Die zijn deze zaterdagmiddag al geweest, nu is het de beurt aan de kermisklasse, de creatieve rijders. Granny boeit het niet of ze laatste wordt. ,,Ik ben op leeftijd, hè. Dan mag het. Ik ga onderweg vooral genieten.”

Molenfiets

Bij de start is al duidelijk dat Tweetie en consorten zeker niet onderaan de rangschikking zullen staan. Binnen een paar honderd meter stuift Dorien het duo Egbert Bertels en Geert-Jan Westerhuis, getooid in een gele trui, voorbij. Geen wonder, zij hadden geen slechter vervoermiddel kunnen kiezen: een molenfiets. De een zit voorop, rijdt vooruit, de ander zit diametraal achteraan. Die moet achteruit trappen, anders schieten ze geen meter op.

Dat gaat natuurlijk niet symmetrisch. Dus zwalkt de molenfiets van de ene naar de andere kant van de weg, zweten ze peentjes als het eerste bultje - door de organisatie een col genoemd - opdoemt. Voor onderweg hebben ze stokbrood, snoep en eten meegenomen. Geen overbodige luxe: het zou weleens een héél lange exercitie kunnen worden.

Menigeen denkt dat ze snel zullen afstappen. Niet is minder waar, het duo maakt de gele trui die ze dragen meer dan waar. Na vijf kwartier hebben Egbert en Geert-Jan de 5,4 kilometer afgelegd.

Quote Je ziet het: het is lekker druk. Fijn voor ons, fijn voor de Steeg William van Son, Organisatie kermisproloog

Lange tijd was de kermisproloog in Haarsteeg een traditie. Dertig jaar geleden bleef alleen de kermis over. In 2018 kwam de reprise. De aanleiding daartoe werd gegeven door Stichting Hart voor Haarsteeg, die de leefbaarheid in het dorp wilde bevorderen. William van Son en speaker Jan van de Griend groeven de kermisproloog weer op.

Vorig jaar ging het niet door: corona. De tijd is benut om het evenement te professionaliseren, zegt Van Son. ,,We startten eerst vanuit een aanhangwagen. Dat was niet ideaal, we wilden graag een vrachtwagen die we helemaal open konden klappen. Transportbedrijf Kivits heeft ons daaraan geholpen, dus het is net echt. We hebben die tegenover de Steeg neergezet, het dorpshuis. Je ziet het: het is lekker druk. Fijn voor ons, fijn voor de Steeg.” Overigens moesten alle toeschouwers bij de Steeg een vaccinatie- of testbewijs kunnen overleggen.

Het draait om coureurs

Uiteindelijk draait het om de coureurs. 65 startbewijzen zijn er uitgegeven, uitgesmeerd over vier verschillende categorieën. Reden zij de voorgaande edities anoniem hun proloog, deze keer maakt een cameraman op een motor beelden die rechtstreeks via de Facebookpagina van Stichting Hart voor Haarsteeg worden uitgezonden.

Als het aan Van Son ligt, wordt ook dat verhaal volgend jaar nog meer uitgewerkt. ,,Dan denk ik aan twee cameralieden. En dat er twee grote schermen hangen in de vrachtwagen, dan kan het publiek hier er ook iets van meenemen.”