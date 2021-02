Hoe dubbele moord het dorp in zijn greep hield: ‘Ik wil hem niet als een beest afschilderen’

Ook dit jaar geen Pleinfesti­val in Kaatsheu­vel, maar belooft bestuur: ‘2022 dat wordt gigantisch mooi’

9 februari KAATSHEUVEL - Het Pleinfestival in Kaatsheuvel gaat ook dit jaar niet door. Dat heeft het bestuur ‘met pijn in het hart’ besloten. De verlenging van de coronamaatregelen, de opkomst van de Britse variant. Een vierdaags evenement eind mei zit er gewoon niet in, zegt voorzitter Joost van de Wouw.