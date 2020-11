Hoe een lekke band in Afrika leidde tot een 60-jarig huwelijksjubileum in Waalwijk

WAALWIJK - Niets zo vervelend als met een lekke band naast de kant van de weg staan. Dat dacht Helen Muir ook toen ze op jonge leeftijd met dat probleem kampte. Maar hoe erg ze er in het begin van baalde, zo welkom bleek het ongelukje uiteindelijk te zijn. Het vormde het begin van een sprookje met haar man Ian Muir dat nu al zestig jaar duurt. Een sprookje dat misschien nooit zijn happily ever after had gekend als het gat in dat stukje rubber niet zou zijn ontstaan.

Het liefdesverhaal tussen Helen (82) en Ian (86) is begonnen in Afrika. Helen emigreert op 5 februari 1957 met haar ouders en twee jongere zussen naar Zuid-Rhodesië, een land dat tegenwoordig beter bekendstaat als Zimbabwe. Helen is dan achttien jaar oud, in de bloei van haar leven en gelukkig met een vriend in Dordrecht. Het laatste wat ze op dat moment wil, is naar Afrika verhuizen. Ze dreigt er zelfs mee weg te willen lopen, maar haar vader maakt haar al snel duidelijk dat die optie er niet is. ,,Hij had de politie al gewaarschuwd", vertelt ze 63 jaar later. ,,In die tijd had je weinig keus."

Kostschool

Ian is twee jaar oud als hij met zijn ouders en oudere zus vanuit Engeland naar het voormalige Noord-Rhodesië emigreert. Hij groeit op in een klein dorpje dat Livingstone heet, vlakbij de Victoria Watervallen. Hij volgt daar de lagere school en wordt later - bij gebrek aan hogere scholen in zijn woonplaats - naar een kostschool in Zuid-Rhodesië gestuurd. De plek waar Helen jaren later ook zou komen te wonen.

Een paar jaar verder in de tijd is de inmiddels een stuk oudere Ian voorzien van een baan bij de Rhodesiaanse Spoorwegen. Helen doet er op dat moment alles aan om een spaarpotje voor een terugreis naar Nederland te creëren. Ze wil dolgraag terug, maar: ,,Ik verdiende zo weinig en moest bovendien mijn ouders helpen. Ik besloot naar het Technical College aan de andere kant van de stad te gaan om een extra typecursus te doen en zodoende de Engelse taal beter te leren."

Quote Of ik een lift wilde. In het voertuig zaten Ian en zijn vriend John.

Na een schooldag fietst Helen naar huis. Halverwege de weg krijgt ze een lekke band. Middenin het centrum. ,,Ik moest nog vier kilometer lopen om thuis te komen. Het is daar om 19.00 uur al donker, met bijna geen schemering." De moed zakt haar in de schoenen. Moest ze echt dat hele stuk nog gaan wandelen? Het antwoord op die vraag krijgt ze een paar seconden later als er een auto achter haar stopt. ,,Er werd mij gevraagd of ik een lift wilde. Mijn fiets werd in de auto gehesen en ik naar huis gebracht. In het voertuig zaten Ian en zijn vriend John."

Vauxhall Velox

Het blijkt te klikken. Vooral John ziet Helen wel zitten. Hij vraagt haar mee uit en spreekt met haar af een dag later samen naar de bioscoop te gaan. ,,Maar de volgende avond kwam niet John maar Ian in een Vauxhall Velox het erf op rijden. Zijn vriend kon helaas niet komen, dus de vraag was of ik met hem naar de bioscoop wilde. Veel later hoorde ik pas dat Ian het 'over moest nemen' omdat zijn vriend al getrouwd was met een vrouw en twee kinderen had. "

Helen, die vroeger overigens Lenie heette - ,,maar in Afrika maakten ze er van alles van, dus besloot ik mezelf Helen te noemen" - vond het geen probleem en stapte bij Ian in die stoere auto. Met alle liefdevolle gevolgen van dien. Op 5 november 1960 geven ze elkaar het jawoord in een klein, wit kerkje in het midden van de stad Salisbury. De receptie vindt plaats in de tuin van Helen's ouders.

Quote Ik zou een boek kunnen schrijven over wat we allemaal hebben meegemaakt in Afrika

Een kleine dertig jaar en de geboorte van een dochter later besluit het koppel vanwege de aanhoudende problemen in Afrika naar Nederland te verhuizen. ,,Sindsdien wonen we in Waalwijk. Ik zou een boek kunnen schrijven over wat we allemaal hebben meegemaakt in Afrika. Zo is mijn jongere zus bijvoorbeeld overleden door armoe. Maar ondanks alles is en blijft het een continent waar je altijd aan blijft terugdenken.”