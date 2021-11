Hoe een ‘te groot’ en ‘te duur’ theater een kwart eeuw later niet meer uit Waalwijk weg te denken is

De blaren op zijn tong heeft hij moeten praten. Henk Heuverling, destijds wethouder en verantwoordelijk voor de bouw van het theater, herinnert zich dat maar al te goed. ,,Meerdere partijen in de gemeenteraad trapten op de rem. Honderd, misschien wel tweehonderd vragen heb ik moeten beantwoorden.” Vragen over de noodzaak van nieuwbouw, de culturele behoefte, de locatie. ,,Maar vooral over de financiële haalbaarheid en risico’s.” Overigens was dat niet vreemd, vindt hij. De Leest kostte 12 miljoen gulden. ,,Dat was niet niks. Zo’n grote investering was in de gemeenteraad nog niet eerder aan de orde geweest. Maar ik was ervan overtuigd dat als De Leest er eenmaal zou staan, het een succes zou worden.”