Hoe goed en mooi mag de ‘buitenboel’ er in de dorpen bij liggen? Heusden moet keuzes maken

VLIJMEN - Wat moet er de komende jaren allemaal gebeuren in de openbare ruimte, zeg maar de 'buitenboel’, in Heusden. Niet alles kan er even aangeharkt bijliggen. Dat is onbetaalbaar, dus wordt keuzes maken heel belangrijk, want een groot deel van de straten, plantsoenen is binnen nu en een paar jaar aan vervanging toe.