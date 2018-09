Hoe groot is geluidsoverlast A59 voor Waalwijkers in Oost? Gemeente gaat het meten

Jay's Biercafé in Waalwijk definitief dicht; 'Ik was meer met cijfers bezig dan met bieren en gasten'

10:57 WAALWIJK - Jay's Biercafé op de Markt in Waalwijk blijft dicht. Uitbater Jeroen Lammers heeft na zeven jaar de stekker eruit getrokken. ,,Het pand is te groot. De huur en de kosten waren teveel. Aan het eind van de streep hield ik er niets aan over", laat hij zijn klanten op Facebook weten.