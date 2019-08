Hoe groot is onrust over gaswinning in De Langstraat? De meningen zijn verdeeld

Update Medewer­kers Hans Anders Waalwijk onwel nadat rook van brandende accu's gebouw intrekt

11:45 WAALWIJK - Twee vrouwen zijn zaterdagochtend in de Hans Anders in Waalwijk onwel geworden. Rook van brandende accu's achter het pand was de winkel ingetrokken. De winkel is nu gesloten.