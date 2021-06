Hoe het leven op straat plotseling stopt: markante Waalwijker Rob Hamers overleden

Bestuurder verliest macht over stuur en rijdt tegen boom in Drunen

21 juni DRUNEN - Een auto is maandagmiddag rond 15.00 uur tegen een boom aan gebotst op de Statenlaan in Drunen. De bestuurder is de macht over het stuur verloren. De twee inzittenden hebben mazzel gehad, de auto is er daarentegen slecht aan toe.