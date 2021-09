Hoe hou je ouderen in beweging? Antoniushof in Waalwijk heeft nieuwe beweegroute

Armen draaien, benen strekken, een zit-sta-oefening en loopoefeningen: de opdrachten zijn afgestemd op de ouder wordende mens. Ook bij de woonzorglocaties Eikendonk in Waalwijk en Elzenhoven in Sprang-Capelle komen binnenkort soortgelijke beweegroutes. Het is belangrijk dat mensen ook op oudere leeftijd blijven bewegen.

Kartrekkers

Welzijnsmedewerker Angel de Nijs van Antoniushof is één van de kartrekkers van het project. Ook GO Waalwijk (Go Fit) is nauw betrokken bij het initiatief. Er wordt nog gezocht naar buurtbewoners of vrijwilligers, die mensen willen begeleiden als ze moeite hebben om de oefeningen zelfstandig te doen.