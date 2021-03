Hoe klusjes met paard en wagen van Martinus van Bijnen uitgroeiden tot een groot transportbedrijf

Nieuwe inzamello­ca­tie tuinafval in Altena: ‘Voorheen ging ik meestal naar de milieu­straat in Werkendam’

14 maart ALTENA - Inwoners van Altena kunnen vanaf nu op zaterdagen hun tuinafval ook naar groenverwerker Verschoor aan de Midgraaf in Almkerk brengen. Naast de milieustations in Giessen en Werkendam is er hiermee een extra inzamelpunt voor groen centraal in de gemeente.