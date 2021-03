Hoe komen Waalwijkse architecten terecht in Karachi, Pakistan?

Witte, groene of rode soep? Waalwijkse leerlingen lusten na veel proeven alles. Nou ja, bijna alles

22 maart WAALWIJK - Groentes eten is voor veel kinderen de hel op aarde. Laat staan aparte groenten eten. Basisschool het Zilverlicht in Waalwijk heeft er wat op gevonden. Een dag in de week is het soepdag. Het belangrijkste doel: groentes, ook aparte, leren eten. Daarbij speelt ook kennis een belangrijke rol. Want als je er alles van weet, smaakt het meteen een stuk beter. Toch?