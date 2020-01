Hoe krijg je jeugd warm voor sport en cultuur? Waalwijk zet speciale combi's in

Trots op leilindes; maar hoe hou je dat vervelende onkruid weg?

12:15 ANDEL - Ze zijn er trots op in Andel: op de leidlindebomen langs een aantal straten in het dorp. Minder trots zijn ze op de grindperkjes rond de bomen. Door het vele onkruid dat er groeit, geven ze een slordige, onverzorgde indruk. Een doorn in het oog voor veel inwoners en de dorpsraad.