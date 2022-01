Hoe krijg je kinderen aan het lezen? Project Scoor een boek! blijkt nog hard nodig

Fairytale Festival Kaatsheu­vel start kaartver­koop: ‘Iedereen wil weer feesten’

KAATSHEUVEL - Het Fairytale Festival in Kaatsheuvel zit volop in de voorbereiding. Na twee afgelaste edities, is de organisatie ervanuit overtuigd dat het festival dit jaar weer door kan gaan op vrijdag 6 en zaterdag 7 mei. ,,Zet maar in de agenda”, zegt mede-organisator Stephan van Halewijn: ,,Dinsdag starten we met de kaartverkoop.”

26 januari