Hoe krijg je leerlingen achter hun scherm vandaan? Gymnastiekdocent zweert bij de tip van Theo Maassen

Cabaretier Theo Maassen vroeg het zich af tijdens een van zijn theatershows: als kinderen zo verzot zijn op apenkooien, waarom zijn er dan geen apenkooiverenigingen? Jan de Groot (58) is geen vereniging, maar een docent lichamelijke opvoeding. Maar de Waalwijker zou je wel met een apenkooivereniging in verband kunnen brengen. Want de afgelopen 35 jaar heeft hij op Het Zilverlicht, een school voor speciaal basisonderwijs in Waalwijk, in nagenoeg elke gymles aan apenkooien gedaan.