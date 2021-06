Hoe krijg je mensen eindelijk uit de auto? Waalwijkse partijen steggelen over aanpak

De gemeente wil het autogebruik fors terugdringen. Dat is een pittige missie. Waalwijk zal in ieder geval veel beter bereikbaar moeten worden met het openbaar vervoer. Verder wil de gemeente gaan experimenteren met allerlei vormen van (deel)vervoer, zoals nu de elektrische steps in Waalwijk. Ook moet het nog aantrekkelijker worden om te gaan lopen, fietsen of steppen.

Over de noodzaak van dit alles lijkt in de gemeenteraad geen discussie te bestaan. Maar van de coalitiepartijen LokaalBelang, GroenLinksaf en CDA mag het allemaal wat sneller. Het is volgens hen nu hét moment om door te pakken. Door corona was het een tijd veel rustiger op de weg. Nu het einde van de crisis in zicht is, moet ervoor gezorgd worden dat mensen niet weer massaal de auto pakken. „Op naar het nieuwe normaal”, aldus Timon Klerx, fractievoorzitter van LokaalBelang.