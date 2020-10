Hoe krijg je mensen in beweging? Waalwijkse organisaties bundelen krachten

Vitalie Damascan verlost met voetbal zijn ouders van arbeid in Rusland

3 oktober Vitalie Damascan is buiten het veld een bijzonder sympathieke jongen, die vloeiend Engels spreekt. Binnen de lijnen is er de verbeten trek om zijn mond en de enorme gedrevenheid. De manier waarop de 21-jarige Moldaviër scoorde bij zijn debuut voor RKC Waalwijk is typerend. Door razendsnel af te drukken bij wat niet eens een kans was, verraste hij iedereen.