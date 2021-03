Hoe krijgt de jeugd eindelijk meer inbreng? Waalwijk mikt op de ‘jongerenambassadeurs’

De Jongerenambassadeurs van Waalwijk treden binnenkort echt naar buiten, een groep bevlogen jongens en meisjes van tussen de 14 en 24 jaar. De één zit nog op de middelbare school (vmbo, havo, vwo), de ander volgt al een studie (mbo of hbo) of zit in een tussenjaar. Ze hebben allemaal een gemeenschappelijk doel: de inbreng van jongeren moet omhoog bij allerlei zaken die in de gemeente spelen.

En dat is ook precies wat de gemeente wil. Het klinkt zo logisch als wat. Niemand dan de jongeren zelf weet het beste wat de jeugd wil, aantrekkelijk vindt of mist. Ze hebben ook vaak creatieve oplossingen. Maar velen houden zich stil, of weten niet hoe ze hun stem moeten laten horen.

Waalwijk is al langer bezig met plannen om ze meer bij het beleid te betrekken. Na onderzoek kiest de gemeente voor Jongerenambassadeurs. ,,Zij kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven”, vertelt Veerle Joosen, die namens de gemeente de kar trekt. ,,Niet alleen aan het college, gemeenteraad of ambtelijke organisatie, maar ook aan andere organisaties.”

Er is gekeken welke jongens of meisjes deze klus eventueel op zich willen nemen. Diverse al actieve jongeren zijn benaderd. ,,Het is nu een mooie mix", concludeert Joosen. ,,We starten met dertien Jongerenambassadeurs, dat aantal kan nog groeien tot maximaal vijftien. Het is de bedoeling dat ze zoveel mogelijk leeftijdsgenoten bij hun plannen betrekken.”

Eén van de 'ambassadeurs' is Milos Boksan.

Eén van de ‘ambassadeurs’ is Milos Boksan. Dat de Waalwijker vindingrijk is, bleek vorig jaar al. De 18-jarige student won toen de Waalwijkse Duurzaamheidsprijs met een app tegen voedselverspilling.

Als Jongerenambassadeur gaat Milos zich vooral bezighouden met veiligheid en onderwijs. Hij wijst bijvoorbeeld op het Nationaal Preventie-akkoord, dat tussen rijksoverheid en maatschappelijke organisaties is gesloten. ,,Die aanpak richt zich op roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Wat ons betreft, mag drugsgebruik ook veel meer aandacht krijgen. En we denken daar graag over mee.”

Niet buitengesloten

De ambassadeurs storten zich op zes zelf aangedragen thema's. Ze gaan regelmatig in kleine groepjes aan de slag met onderwerpen als veiligheid, onderwijs, gezondheid, duurzaamheid, armoede en ‘inclusie’, oftewel dat iedereen mee kan doen in deze maatschappij.

,,Dat laatste vind ik heel belangrijk”, stelt de 19-jarige Liesl Beekman. En daar valt nog wel wat te winnen, denkt ze. ,,Er hangt bijvoorbeeld nog een groot taboe rondom verschillende identiteiten en seksualiteiten. Dat taboe moet doorbroken worden, zodat iedereen zich fijn, veilig en zichzelf kan en mag voelen.”

Al met al zetten de ambassadeurs’zich op een breed front in. Zo zijn ze ook betrokken bij een project voor het nieuwe schoenenmuseum, dat begin 2022 de deuren opent. De jeugd broedt zelf op ideeën om het museum aantrekkelijk(er) te maken voor hun leeftijdsgenoten.

Milos en Liesl zijn zelf politiek geïnteresseerd, gedreven en maatschappelijk betrokken. Grote kunst is om straks die hele grote groep jongeren te bereiken, die dat (veel) minder mee heeft. Want dat is wel belangrijk. ,,De Jongerenambassadeurs willen de mening van zoveel jongeren meenemen", vertelt Joosen. ,,Ze moeten dus contact hebben met hun achterban, die met hen meepraat en -denkt.”

Maar hoe bereik je die groep? Een eigen herkenbaar logo en website is het begin. Om de doelgroep te bereiken, is sociale media onmisbaar. En daar wordt dus fors op ingezet. Maar de ambassadeurs kunnen ook bijeenkomsten, activiteiten of gastlessen op scholen geven, om maar wat voorbeelden te geven.

De coronacrisis met al haar beperkingen werkt wat dat laatste betreft niet erg mee. ,,Het virus treft jongeren sowieso hard", merkt Joosen. ,,Neem alleen een probleem als eenzaamheid. Ook dat kan iets voor de ambassadeurs zijn.”

Geen onverdeeld succes

Of de missie slaagt, is afwachten. Bij veel gemeenten wordt gewerkt met jongeren- en kinderraden, maar dat is niet altijd een onverdeeld succes. ,,Meestal gaan die aan de slag met onderwerpen, die door raad of college worden aangedragen. Wij kiezen bewust voor eigen thema's.”

Ook hoeven de jongeren zelf hun vergaderingen niet te plannen, begeleiden of er notulen van te maken. ,,Je ziet dergelijke initiatieven vaak op dit soort administratieve rompslomp uiteindelijk stuk lopen, daarom neem ik die taken op me", legt Joosen uit.

De hoop is dat de groep uiteindelijk samen voor een aantrekkelijker Waalwijk gaat zorgen, en dat ze ook meer bekend raken met de gemeente. ,,Ik hoop dat de jeugd zich er echt tegenaan gaat bemoeien. Dat zou mooi zijn.”