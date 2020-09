Hoe krijgt theater De Leest al zijn publiek weer terug? 'Het is hier veiliger dan in een supermarkt’

WAALWIJK - Een avondje uit in coronatijd, het is vooral voor het publiek nog onwennig. Theater De Leest in Waalwijk ziet de kaartverkoop maar moeizaam op gang komen. Volgens Sander Knopper, directeur van De Leest, worden de coronaregels bij het theater streng nageleefd. ,,Mensen hoeven niet huiverig zijn om te komen.”