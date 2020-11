Hoe lang parkeer je nog één uur gratis in centrum? Waalwijk besluit snel over tarieven

Oh ja, we hebben in Nederland nog te kampen met COVID-19, maar ondertus­sen gaan we door met dure plannenma­ke­rij

,,Corona is in deze begroting slechts een voetnoot”, betoogde raadslid Jan van Groos (ChristenUnie). ,,Oh ja, we hebben in Nederland nog te kampen met COVID-19, maar ondertussen gaan we door met dure plannenmakerij, alsof er niets aan de hand is. Waar is bij deze coalitie en bij dit college de zorg voor zwakkeren in de samenleving?”